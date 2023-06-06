الرئيس الموريتاني يعرب عن سعادته بزيارة المتحف القومي للحضارة المصرية

قالت وزارة السياحة والآثار، إن الرئيس محمد ولد الغزواني، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية والوفد المرافق له زار اليوم المتحف القومي للحضارة المصرية، وذلك على هامش زيارته الرسمية الحالية إلى مصر.

المصبغة الأثرية الفريدة التي يعود تاريخها إلي العصر الفاطمي

وأضافت الوزارة فى بيان صحفي، أن الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية كان في استقبالهم، حيث قدم لهم نبذة عن الموقع الفريد للمتحف وتاريخه ودوره الثقافي والمجتمعي، كما اصطحبهم في جولة بالمتحف تعرفوا خلالها على مبنى الاستقبال، والمنطقة المطلة على بحيرة عين الحياة، والمسرح المكشوف، والمصبغة الأثرية الفريدة التي يعود تاريخها إلى العصر الفاطمي.

كتالوج المومياوات الملكية

وأشارت الوزارة إلى أن الدكتور أحمد غنيم أهدى الرئيس الموريتاني كتالوج المومياوات الملكية، التي تعد أيقونة معروضات المتحف، لافتة إلى أن الوفد الموريتاني الرفيع المستوى تجولوا في القاعات المختلفة بالمتحف، اصطحبهم خلالها الدكتور سيد أبو الفضل المشرف على قاعات المتحف، حيث شاهدوا قاعات كل من العرض المركزي والمومياوات الملكية والنسيج المصري، وقدم لهم شرحًا مفصلًا عن المتحف وتاريخ إنشائه وما يضمه من مقتنيات أثرية فريدة تحكي تاريخ الحضارة المصرية العريقة على مر العصور.

وأكدت الوزارة أنه في نهاية الجولة أعرب الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني عن امتنانه لحسن الاستقبال خلال الزيارة، وبالغ سعادته بهذه الزيارة والتعرف عن قرب على هذا الصرح العظيم الذي يبرز مكانة مصر الحضارية من خلال الكنوز الأثرية المعروضة به، وما تحكيه عن تاريخ مصر العريق على مر العصور.