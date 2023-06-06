فيلم «شوجر دادي» لـ ليلى علوي يتصدر المركز الأول في دور العرض

استطاع فيلم «شوجر دادي» من بطولة ليلي علوي أن يتصدر المركز الأول بين الأفلام المنافسة في دور العرض، حيث وصلت إجمالي إيرادات فيلم «شوجر دادي» إلى 3 ملايين و300 ألف جنيه، واستطاع أن يحافظ على الصدارة بين الأفلام الأخرى.

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إن الفيلم حقق أمس الاثنين 191 ألف جنيه.

أحداث فيلم شوجر دادي

تدور أحداث فيلم شوجر دادي في إطار تشويقي كوميدي، حول رجل يمر بأزمة منتصف العمر، وتقوده مراهقته المتأخرة إلى إقامة علاقة سرية مع راقصة، لتنقلب حياته وحياة أسرته رأسا على عقب، وتحاول الخروج من تلك الدائرة بشكل كوميدي.

أبطال فيلم شوجر دادى

فيلم شوجر دادي يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم ليلى علوي وبيومي فؤاد وحمدي الميرغني وتامر هجرس ومصطفى غريب ومحمد محمود ومي الغيطي وفرح الزاهد وجوهرة، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.