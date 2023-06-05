ليلى علوي تحقق 168 ألف جنيه بفيلمها «شوجر دادي» في دور العرض أمس

نجاح كبير حققته الفنانة ليلي علوي بفيلمها الأخير «شوجر دادي»، الذي جرى طرحه بدور العرض مؤخرًا، واستطاع أن يحافظ على الصدارة بين الأفلام الأخرى المنافسة.

إيرادات فيلم «شوجر دادي»

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إن فيلم «شوجر دادي» حقق أمس ما يقرب من 168 ألف جنيه، وتصدر المركز الأول بين الأفلام الأخرى المعروضة بدور العرض حاليًا.

وفيلم شوجر دادى يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم ليلى علوي وبيومي فؤاد وحمدي الميرغني وتامر هجرس ومصطفى غريب ومحمد محمود ومي الغيطي وفرح الزاهد وجوهرة، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

أغنية نانسي عجرم «آخر إصدار»

كما حققت الفنانة نانسي عجرم نجاحًا كبيرًا بأغنيتها «آخر إصدار»، وهي الأغنية الدعائية لفيلم «شوجر دادي» بطولة الفنانين ليلى علوي و بيومي فؤاد، وتدور أحداث فيلم شوجر دادى فى إطار كوميدى حول رجل يمر بأزمة منتصف العمر، وتقوده مراهقته المتأخرة إلى إقامة علاقة سرية مع راقصة، لتنقلب حياته وحياة أسرته رأسًا على عقب.