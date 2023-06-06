صيغة اعتذار عن امتحانات الثانوية العامة 2023.. اعرف الحالات والأوراق

بدأت المديريات التعليمية، استلام صيغة اعتذار عن امتحانات الثانوية العامة 2023 للمكلفين بالمشاركة في امتحانات إتمام شهادة الثانوية، في المقار المحددة من قبل المديريات التعليمية في المحافظات على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن آخر موعد لتقديم الطلبات يوم 8 يونيو.

وأوضحت المديرية، صيغة طلب اعتذار عن امتحانات الثانوية العامة 2023، والذي ينص على أرجو من سيادتكم قبول اعتذاري من اللجنة المنتدب إليها، لظروف وكتابة البيانات: «بيانات المعلم، والوظيفة والدرجة والمدرسة والإدارة التابع لها واللجنة المكلف لها مدرسة، والعمل المكلف به باللجنة».

الاعتذارات عن امتحانات الثانوية العامة 2023

وحددت وزارة التربية والتعليم، الحالات التي يسمح لها بتقديم الاعتذارات عن امتحانات الثانوية العامة 2023 كما يلي:-

- قومسيون طبي حديث ومختوم من المجلس الطبي العلم مدونا به «يعفي من أعمال الامتحانات أو ممنوع من السفر لهذا العام».

- العمل جزء من الوقت وتقديم صورة معتمدة من المستند.

- سفر الزوج أو عمله بمنطقة نائية مع تقديم صورة من المستند الدال على ذلك.

- الإحالة إلى المعاش في أثناء أداء الامتحانات مع تقديم المستندات.

- انتداب الزوج أو الزوجة لأعمال امتحانات الثانوية العامة يتمّ الاعتذار لأحدهما مع ضرورة إحضار أصل خطاب الانتداب للزوجين.

- رعاية طفل مريض بمرض مزمن أو معاق مع تقديم صورة من التقرير الطبي.

- عجز 5% مع تقديم صورة من المستند.

- انتداب لأعمال امتحانات أخرى.

- وجود طفل رضيع يقل عمره عن عامين، ويجب إحضار صورة من شهادة الميلاد المميكنة.

- وفاة الزوج أو الزوجة بما لا يتجاوز العام مع تقديم صورة شهادة الوفاة.

- الحرمان من أعمال الامتحانات مع تقديم صورة معتمدة من المستند.

- خصومة ثأرية مع تقديم خطاب حديث صادر من مديرية الأمن التابع لها المنتدب.

- الاستدعاء للتجنيد مع تقديم صورة من المستند.

- الحصول على إجازة دون مرتب.