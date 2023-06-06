«التعليم»: بدء تلقي طلبات اعتذارات المشاركين بامتحانات الثانوية العامة اليوم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بدء تلقي طلبات الاعتذارات للمعلمين المشاركين في امتحانات الثانوية العامة اليوم، وحتى 8 يونيو الجاري.

الحالات المسموح لها بتقديم الاعتذارات

أوضحت «التعليم»، أنه يتم تقديم الاعتذارات للمشاركين في امتحانات الثانوية العامة، وفقا للحالات التي حددتها الوزارة، بسبب وجود عذر مثل «المرض أو سفر الزوج أو عمله بمنطقة نائية والإحالة إلى المعاش وندب الزوج أو الزوجة ورعاية طفل مريض بمرض مزمن أو معاق وجود عجز 5%، وجود طفل رضيع يقل عمره عن عامين، وفاة الزوج أو الزوجة بما لا يتجاوز العام».

مقار اللجان لقبول الاعتذارات بمحافظة القاهرة

حددت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، مقار تلقي اعتذارات الثانوية العامة 2023 الدور الأول:

- شبرا التعليمية تشمل:

«إدارة روض الفجر التعليمية، وإدارة الساحل التعليمية، وإدارة شبرا التعليمية، وإدارة الشرابية التعليمية، وإدارة الزاوية التعليمية، وإدارة حدائق القبة التعليمية، وإدارة حدائق القبة التعليمية»، ويتمّ تقديم الاعتذار في مدرسة النصر الإعدادية بنات.

- عين شمس التعليمية وتشمل:

«إدارة عين شمس التعليمية وإدارة السلام التعليمية، وإدارة المرج التعليمية، وإدارة المطرية التعليمية، وإدارة الزيتون» يتمّ تقديم الاعتذارات في مدرسة محمود علي الخطيب الرسمية لغات.

- المعادي التعليمية وتشمل:

«إدارة السيدة زينب وإدارة الخليفة والمقطم وإدارة مصر القديمة، وإدارة البساتين التعليمية، وإدارة المعادي التعليمية، وإدارة المعصرة التعليمية، وإدارة حلوان التعليمية، وإدارة التبين التعليمية، وإدارة المستقبل التعليمية وإدارة دار السلام التعليمية»، ويتمّ تقديم الاعتذارات في مدرسة الشهيد أحمد أمين مبارك الأزهار سابقاً.

- الوايلي التعليمية وتشمل:

«إدارة غرب القاهرة التعليمية وإدارة عابدين التعليمية، وإدارة وسط القاهرة التعليمية، وإدارة باب الشعرية التعليمية، وإدارة الوايلي التعليمية، وإدارة منشأة ناصر التعليمية» ويتمّ تقديم الاعتذارات في مدرسة مجمع الحرقي لمتحدي الإعاقة.

- النزهة التعليمية وتشمل:

«إدارة مصر الجديدة التعليمية وإدارة النزهة التعليمية وإدارة شرق مدينة نصر التعليمية وإدارة غرب مدينة نصر التعليمية وإدارة القاهرة الجديدة التعليمية وإدارة الشروق التعليمية»، ويتمّ تقديم الاعتذارات في مدرسة نبيل الوقاد الإعدادية بنات.