امتحانات الثانوية العامة 2023.. لا بديل عن تظليل رقم الجلوس

أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تظليل رقم الجلوس على ورقة إجابة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية بامتحانات الثانوية العامة 2023، يهدف إلى منع الاستعانة بالعنصر البشري في إدخال بيانات الطالب على أجهزة الأسكانر أثناء التصحيح الإلكتروني لامتحانات الثانوية العامة.

امتحانات الثانوية العامة 2023

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة «الوطن»، أن أجهزة الأسكانر الخاصة بالتصحيح الإلكتروني ب امتحانات الثانوية العامة 2023 لا تقرأ رقم الجلوس المكتوب على ورقة الإجابة، ولكن تقرأ رقم الجلوس المظلل بدوائر لذلك لا بديل عن التظليل، مع تسجيل رقم الجلوس في المربعات الموجودة في ورقتي الإجابة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، طريقة كتابة رقم الجلوس بورقة البابل شيت لطلاب الثانوية العامة 2023 وتظليلها، مشيرا إلي أنه يقوم الطالب بكتابة رقم جلوس في الخانة المخصصة له برقم الإجابة «البابل شيت».

رقم الجلوس الثانوية العامة 2023

وتابعت وزارة التعليم، يقوم الطالب بالثانوية العامة بتسجيل نفس الرقم في كراسة الإجابة المخصصة للأسئلة المقالية، ثم يقوم بتظليل الدوائر الموجودة أسفل خانات رقم الجلوس بحيث يختار الطالب الدائرة التي تعبر عن كل رقم موجود في رقم الجلوس.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2023

تنطلق امتحانات الثانوية العامة 2023، يوم 12 يونيو، طبقًا جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 المعتمد من وزير التربية والتعليم، بالمواد الغير مضافة للمجموع حيث تبدأ الامتحانات يوم الأحد بمادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، ويوم الثلاثاء 13 يونيو بمادتي الاقتصاد والإحصاء وتبدأ المواد الأساسية من يوم الأحد 18 يونيو بمادة اللغة العربية،