المياه تغرق مساحات شاسعة في خيرسون بعد انهيار سد نوفا كاخوفكا الأوكراني (صور)

حالة من الحزن والصدمة سيطرت على ملامح سكان مدينة خيرسون في أوكرانيا، بعد ساعات من انهيار سد نوفا كاخوفكا، ما أدى إلى غرق عدد كبير من المنازل والممتلكات في المناطق القريبة من السد في الوقت الذي تسعى فيه السلطات إلى إجلاء السكان والمحافظة على سلامتهم.

المشاهد الصادمة وثقتها وكالات الأنباء العالمية بعد ساعات من إنهيار سد نوفا كاخوفكا، الذي أدى إلى حدوث خسائر كبيرة في مدينة خيرسون حيث تدفقت المياه بغزارة في الشوارع وغمرت المنازل والممتلكات.

وأعلنت السلطات الأوكرانية انهيار سد كاخوفكا في جنوب البلاد، ما أدى إلى تدفق المياه بغزارة في مدينة خيرسون والمناطق المحيطة بها.

وبدأت السلطات عمليات إجلاء السكان القريبة من السد، وحذرت من ارتفاع منسوب المياه لمستوى حرج والذي وصل إلى 12 مترا بعد تدمير جزء من محطة كاخوفكا الكهرومائية.

ووفقاً لوكالة «تاس» الروسية فإن السد انهار بعد استهدافه بصاروخ من قاذفة صواريخ «أولخا»، واتهم عمدة نوفا كاخوفكا الموالي لروسيا كييف باستهداف السد وخلق الكارثة.

وتأثر 22 ألف شخص و14 حيا سكنيا بالفيضان بعد انهيار السد، بينما يواجه نحو 300 منزل خطر الانهيار في منطقة الفيضان.

تحذيرات من رئيس الحكومة

وحذر رئيس الوزراء الأوكراني من كارثة بيئية في جنوب البلاد، وأكد أن الحكومة تقيم حاليا الأثر البيئي والتهديد الذي يشكله الحادث على محطة زابوريجيا النووية.

وعقد الرئيس الأوكراني اجتماعا لمجلس الأمن القومي والدفاع، ومن المقرر أن يعقد اجتماعا آخر لبحث السلامة البيئية والاستجابة للطوارئ.

عمليات إنقاذ تجرى في مكان الكارثة

وتجرى الآن عمليات الإنقاذ والبحث عن المفقودين، وسط حالة من الحزن والصدمة على السكان في المناطق المتضررة.