المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمتهم بالاتجار في المخدرات بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة «ر. ا. ا»، عاطل، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في الحشيش بدائرة مركز المنشأة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي عبد العزيز، وعضوية المستشارين هاني صبحي ضحا وأحمد أحمد الجندي، وأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

الاتجار في الحشيش المخدر

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز المنشأة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج إخطارًا يفيد بورود معلومات لضباط المباحث، مفادها قيام المتهم بالاتجار في الحشيش المخدر بدائرة المركز وترويجه على المتعاطين وراغبي الشراء من الشباب وأصحاب الكيف.

القبض على المتهم

وعقب تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من قطع الحشيش كانت معدة للبيع، وبمواجهته اعترف بالاتجار في المواد المخدرة، وتمت إحالته إلى محكمة جنايات سوهاج التي أصدرت حكمها السابق.