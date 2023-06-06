بدائل الثانوية العامة 2023.. شروط الالتحاق بمدرسة طوسون الصناعية بالإسكندرية

بدأ الحاصلون على الشهادة الإعدادية لعام 2023 في البحت عن بدائل الثانوية العامة بالإسكندرية، لتجهيز أوراقهم للالتحاق بها فور إعلان التنسيق وتحديد درجات وشروط القبول، وذلك لضمان الحصول على وظيفة بعد التخرج، ومن هذه البدائل مدرسة طوسون الثانوية الصناعية التي توفر قسم الصيانة الميكانيكية بنظام التعليم المزدوج.

عائد مادي للطالب أثناء الدراسة

وقال الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية لـ«الوطن»، إن الإعلان عن تنسيق مدارس التعليم الفني والتعليم المزدوج سيتم إعلانه قريباً، وعلى الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية لهذا العام 2023 الاستعداد جيداً، حيث وفرت مديرية تعليم الإسكندرية بدائل الثانوية العامة طبقاً لمتطلبات سوق العمل.

وذكر، أن مدارس التعليم والتدريب المزدوج توفر عائدا ماديا للطالب أثناء الدراسة والتدريب وضمان الحصول على فرصة عمل، سواء في المصنع أو الشركة التي تدرب فيها، أو في شركات أخرى مناسبة لمؤهله الذي حصل عليه.

التعليم المزدوج في الإسكندرية

وأوضحت أمل حسان مدير عام التعليم الفني والتعليم المزدوج بمديرية تعليم الإسكندرية، أن الإعلان عن تنسيق القبول بالتعليم والتدريب المزدوج في الإسكندرية، وتحديد الحد الأدنى للقبول بكل مدرسة من مدارسه سيتم قريباً.

وأشارت إلى أن مدرسة طوسون الثانوية الصناعية، التابعة لإدارة المنتزة 2 بها تخصص وحيد يعمل بالنظام المزدوج لتخريج فني صيانة ميكانيكية، بالتعاون مع شركة كهرباء غرب الدلتا.

نظام الدراسة في قسم الصيانة الميكانيكية

وقالت دعاء سعادة، رئيس المهن الصناعية بمديرية تعليم الإسكندرية، إن مدرسة طوسون الثانوية الصناعية تقبل الحاصلين على الشهادة الإعدادية كالتالي:

- مواد ثقافية ومواد فنية نظرية يومان بالمدرسة.

- التدريب العملى لمدة أربع ايام أسبوعياً بمركز تدريب تابع للشركة بمنطقة الطرح.

- الدراسة النظرية بالمدرسة بفريق عمل رائد من معلمي تخصص الميكانيكا.

- يتم التدريب العملى بالشركة على يد فريق رائد من المهندسين بالشركة.

- إعداد محدودة جداً يتم قبولها بهذه المدرسة لهذا التخصص.

- يتم اختيار المتميزين من المتقدمين من خلال إختبارات ومقابلات شخصية يشارك في الاختيار ممثلين عن شركة كهرباء غرب الدلتا.