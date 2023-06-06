تفاصيل حبس شخصين بتهمة الاتجار في مخدر «الآيس» بالقاهرة

أمرت جهات التحقيق بحبس شخصين متهمين بالاتجار في مخدر الأيس في بدر بمحافظة القاهرة، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت المباحث بسرعة الانتهاء من التحريات بشأن الواقعة.

تفاصيل ضبط المتهمين بالاتجار في المخدرات

وكانت وزارة الداخلية أعلنت اليوم الثلاثاء القبض على شخصين لأحدهما له معلومات جنائية سابقة، حيث عثرت بحوزتهما على كمية من مخدر الآيس وصلت إلى 2 كيلو جرام، إلى جانب مبالغ مالية كانت بحوزتهم أثناء قيادة إحدى سيارات النقل بالقاهرة.

وخضع المتهمان لجلسة تحقيق أمام جهات التحقيق، واعترفا خلالها بارتكاب الواقعة وحيازتهما لمخدر الآيس بغرض الاتجار فيه، وأمرت النيابة العامة بحبسهما لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتحفظ على المواد المخدرة المضبوطة مع المتهمين وإرسالها إلى المعمل الكيميائي لتحليلها.

العقوبة القانونية للمتهمين

وحول العقوبة القانونية التي ينتظرها المتهمين بالاتجار في مخدر الآيس، يقول أيمن محفوظ المحامي بالنقض، إنه سيُطبق عليهما، المادة رقم 33 من قانون العقوبات، والتي تنص على: «يُعاقب كل من يمارس الاتجار في المواد المخدرة بالسجن ابتداءً من المشدد 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية تصل إلى 100 ألف جنيه».