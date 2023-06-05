«الأمن العام» يضبط 265 قضية مخدرات وينفذ 60 ألف حكم قضائي

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط ضبط 265 قضية مواد مخدرة بإجمالي 278 متهما، وضبط 37 قطعة سلاح ناري بحوزة 35 متهما، وتنفيذ 59324 حكما قضائيا، وضبط 20 متهما، و15 متهما بأعمال البلطجة، وضبط 246 دراجة نارية مخالفة، وضبط 27754 مخالفة مرورية.

كما تمّ فحص 52 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة وتبين إيجابية 5 منهم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.