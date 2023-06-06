ضبط 342 قضية مخدرات وتنفيذ 82865 حكما خلال 24 ساعة

وجّهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط 342 قضية مواد مخدرة بإجمالي 374 متهما، ضُبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت 195,235 كيلوجرام، وكمية من مخدر البانجو وزنت 52 كيلوجرام، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 22,989 كيلوجرام، وكمية من مخدر الهيدرو وزنت 20,600 كيلوجرام، وكمية من مخدر الشابو وزنت 5,280 كيلوجرام، وكمية من مخدر الآيس وزنت 3,990 كيلوجرام، وكمية من مخدر البودر وزنت 2,590 كيلوجرام، وكمية من مخدرالإستروكس وزنت 1,410كيلوجرام، و5271 قرصا مخدرا.

وفي مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، جرى ضبط 190 قطعة سلاح ناري بحوزة 172 متهما، وتنفيذ 82865 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 3 تشكيلات عصابية ضموا 6 متهمين ارتكبوا 20 حادثا متنوعا، وضبط 48 متهما هاربا، وضبط 19 متهما في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، وضبط 295 دراجة نارية مخالفة، وضبط 22726 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 63 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 13 منهم، واتخذت الإجراءات القانونية، وجار تستمرار الحملات الأمنية.