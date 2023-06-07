مسابقة بكفرالشيخ لتشجيع الأطفال على الصلاة.. «جهاز بصمة لتسجيل الحضور بالمسجد»

«الولد الهمام».. مسابقة أطلقها القائمون على مسجد المرسي بمدينة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، لتشجيع الأطفال على أداء الصلوات الخمس في أوقاتها، وذلك بالتزامن مع بدء الإجازة الصيفية، وانتهاء ماراثون الامتحانات لأغلب الصفوف الدراسية، وضمن أنشطة البرنامج الصيفي للطفل بتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

مسابقة «الولد الهمام»

انطلقت المسابقة في الأول من يونيو وتستمر حتى 30 من الشهر ذاته، وشهدت إقبالاً كبيراً من أطفال مدينة بيلا، كما أثنى الكثير من الأهالي على هذه المسابقة الطيبة التي تُشجع صغارهم على الانتظام في الصلاة، مطالبين باستمرار هذه المسابقة على مدار العام وليس في فترة الإجازة الصيفية فقط.

«مسابقة الولد الهمام جات فكرتها مع بداية الإجازة الصيفية لما لقينا بعض الأطفال مالية الشوارع وبتلعب ومش بتستغل وقتها صح ففكرنا نطلق المسابقة دي وهي مسابقة للمحافظة على الصلاة في مسجد المرسي لمدة 30 يوم متواصلين و5 فروض يعني فجر وظهر وعصر ومغرب وعشاء من سن 10 سنوات إلى سن 15 سنة»، بهذه الكلمات بدأ الدكتور محمود عثمان، أحد القائمين على المسابقة، حديثه لـ«الوطن».

الإعلان عن المسابقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي

وأضاف «عثمان»، «تم الإعلان عن المسابقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهي خاصة بأطفال مدينة بيلا بكفر الشيخ، ووصل عدد الأطفال لحوالي 100 طفل، وفي إشادات كتير جداً من الأهالي بالمسابقة وأطفال كتير اشتركت فيها وبقت مواظبة على الصلاة في كل الفروض في المسجد وبيتنافسوا كمان على الحضور، وأخلاقهم بقت في تحسن ملحوظ».

جوائز المسابقة عبارة عن دراجات ومبالغ مالية يتسلمها الفائزون عقب انتهاء الـ30 يوماً وهي مدة المسابقة، وفقاً لـ«عثمان»: «الجوايز مبدأياً لأي حد دخل المسابقة له جائزة جميلة وشهادة تقدير بس هيبقي فيه 3 أطفال هياخدوا عجلة تمنها في حدود 3 آلاف، ولو أكتر من 3 فازوا هنعمل قرعة في حضور الآباء والجوايز هتتوزع بعد صلاة عيد الأضحي المبارك»، مشيراً إلى أن الأوراق المطلوبة للمسابقة صورتين شخصيتين وشهادة ميلاد الطفل المتقدم.

«عثمان»: اشترينا جهاز بصمة عشان المصداقية

جهاز بصمة وسجل حضور لإثبات انتظام الأطفال في جميع الصلوات بمسجد المرسي بحسب «عثمان»: «اشترينا جهاز بصمة عشان المصداقية وكمان في سجل حضور عشان كل طفل يبصم ويوقع في كل فرض في المسجد، وفي تفاعل كبير جداً مع المسابقة منذ انطلاقها وإن شاء الله مستمرين في إطلاق المسابقات لتشجيع الأطفال واستغلال طاقاتهم ومواهبهم في أشياء نافعة».