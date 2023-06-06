رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

المشدد 10 سنوات لمتهم بالاتجار في مخدر الشابو بسوهاج

كتب:

فهد فكري بلوم
04:39 م | الثلاثاء 06 يونيو 2023
حبس في سوهاج.. أرشيفيه

حبس في سوهاج.. أرشيفيه

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، حكما بمعاقبة المتهم «ع. ح»، عامل، بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في مخدر الشابو وجوهر الميتامفيتامين بدائرة مركز المنشأة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد جمال عوض، وعضوية المستشارين محمد يوسف الليثي ووئام سامي نجيب، وأمانة سر سيد علي بكر ووليد ملقى.

الاتجار في مخدر الشابو

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2023 بدائرة مركز المنشأة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج إخطارًا يفيد بورود معلومات لضباط البحث الجنائي تفيد بقيام المتهم بالاتجار في الشابو المخدر وجوهر الميتامفيتامين بدائرة المركز، وترويجه على المتعاطين وراغبي الشراء.

القبض على المتهم

وعقب تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من أكياس الشابو وزنت 93 جراما، وبمواجهته اعترف بالاتجار في مخدر الشابو وتمت إحالة القضية إلى محكمة جنايات سوهاج.

اقرأ المزيد:

«جنايات سوهاج» تقضي بإعدام المتهم بقتل حارس أمن لسرقة 1.5 مليون جنيه

«جنايات سوهاج» تعاقب تاجري مخدرات بالسجن المشدد وغرامة 50 ألف جنيه

جنايات سوهاج تقضي بالمشدد 15 عاما على سيدة قتلت جارتها بسبب خلافات

جنايات سوهاج: السجن 5 سنوات لمتهم بإحراز سلاح ناري
بقلم فهد فكري بلوم