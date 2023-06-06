المشدد 10 سنوات لمتهم بالاتجار في مخدر الشابو بسوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، حكما بمعاقبة المتهم «ع. ح»، عامل، بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في مخدر الشابو وجوهر الميتامفيتامين بدائرة مركز المنشأة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد جمال عوض، وعضوية المستشارين محمد يوسف الليثي ووئام سامي نجيب، وأمانة سر سيد علي بكر ووليد ملقى.

الاتجار في مخدر الشابو

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2023 بدائرة مركز المنشأة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج إخطارًا يفيد بورود معلومات لضباط البحث الجنائي تفيد بقيام المتهم بالاتجار في الشابو المخدر وجوهر الميتامفيتامين بدائرة المركز، وترويجه على المتعاطين وراغبي الشراء.

القبض على المتهم

وعقب تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من أكياس الشابو وزنت 93 جراما، وبمواجهته اعترف بالاتجار في مخدر الشابو وتمت إحالة القضية إلى محكمة جنايات سوهاج.