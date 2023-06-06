«السكة الحديد» تعلن مواعيد حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى

أعلنت هيئة السكك الحديدية، مواعيد حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى المبارك، موضحة أنه يتم الحجز بداية من الساعة الثامنة صباحا في الأيام المقررة، مؤكدة أنه يتم صيانة جميع القطارات بصفة مستمرة قبل خروجها من الورش، فضلاً عن تطبيق جميع الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

مواعيد حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى

ترصد «الوطن» في التقرير التالي، مواعيد حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى المبارك، وفق مستند من هيئة السكك الحديدية:

- تاريخ السفر يوم 22 يونيو 2023 يتم الحجز يوم 8 يونيو الجاري 2023.

- تاريخ السفر يوم 23 يونيو 2023 يتم الحجز يوم 9 يونيو 2023.

- تاريخ السفر يوم 24 يونيو 2023 يتم الحجز يوم 10 يونيو 2023.

- تاريخ السفر يوم 25 يونيو 2023 يتم الحجز يوم 10 يونيو 2023.

- تاريخ السفر يوم 26 يونيو 2023 يتم الحجز يوم 12 يونيو 2023.

- تاريخ السفر يوم 27 يوينو 2023 يتم الحجز يوم 13 يونيو 2023.

- تاريخ السفر يوم 28 يونيو 2023 يتم الحجز يوم 14 يونيو 2023.

«النقل» تطالب المواطنين بالحذر عند عبور المزلقانات

وفي سياق متصل، ناشدت وزارة النقل المواطنين بضرورة توخي الحذر عند عبور مزلقانات السكة الحديد، والالتزام بتعليمات الهيئة عند العبور والالتزام بالعبور بعد فتح المزلقان ومرور القطار، وعدم اقتحام المزلقان أو السير عكس الاتجاه خلال غلقه حتى لا يؤدي ذلك إلى إزهاق الأرواح وتعطيل مسير القطارات، وذلك في إطار الحملة الموسعة التي أطلقتها وزارة النقل تحت عنوان «سلامتك تهمنا» وذلك لتوعية الركاب والمواطنين من السلوكيات السلبية عند استخدام مرفق السكك الحديدية للمحافظة على أرواحهم وعلى الملكية العامة للدولة.