«السكة الحديد»: إتاحة حجز 20% من تذاكر قطارات عيد الأضحى عبر المحمول

أعلنت هيئة السكة الحديد الاستعدادات النهائية لاستقبال عيد الأضحى 2022، من خلال تجهيز وصيانة القطارات، وتوفير تذاكر القطارات، وزيادة منافذ بيع التذاكر، وتجهيز قطارات إضافية للدفع بها وقت الذروة، علاوة على إتاحة 20% من حجز تذاكر العيد عبر التليفون المحمول، للتسيير على الركاب، وسط تنفيذ إجراءات صارمة للوقاية من فيروس كورونا.

صرف 4 تذاكر لكل مواطن

وأكد مصدر مسؤول في هيئة السكة الحديد، أن القطارات العاملة على كل الخطوط تقل ما يقرب من 1.2 مليون راكب يوميا، مشيرا إلى أنَّه سيتمّ صرف 4 تذاكر لكل فرد خلال رحلات عيد الأضحى 2022، بموجب بطاقة الرقم القومي.

وأوضح المصدر، تجهيز غرفة العمليات المركزية لمتابعة سير حركة مسير القطارات لحظة بلحظة، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أي معوقات تؤثر على معدلات التشغيل.

إجراءات مشددة ضد فيروس كورونا

وذكر المصدر لـ«الوطن»، أن جميع القطارات خضعت لأعمال تعقيم وتطهير للوقاية من تفشي فيروس كورونا، والحفاظ على أرواح وسلامة الركاب المسافرين على جميع الخطوط بالوجهين القبلي والبحري، مؤكدا تطبيق غرامات فورية على المتهربين من دفع قيمة تذكرة القطارات خلال رحلات عيد الأضحى 2022، والتي تصل إلى 50 جنيهًا غرامة استقلال القطارات الروسية الجديدة دون تذكرة، و40 جنيهًا للقطارات «Vip»، و30 جنيهًا للقطارات المكيفة درجة أولى وثانية، و20 جنيهًا لقطارات «تحيا مصر»، و100 جنيه لقطارات «TOP VIP».

حرمان 1500 عامل من منحة عيد الأضحى بسبب الجزاءات

وكشف المصدر عن حرمان 1500 عامل بطوائف التشغيل والوظائف الحرجة في السكة الحديد، من صرف منحة عيد الأضحى 2022، بسبب حصولهم على جزاءات لأكثر من يومين، مشيرًا إلى أن منحة العيد تُصرف للعاملين داخل الهيئة والشركات التابعة لها، وكذلك العاملين بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، ضمن خمس منح سنوية بقيمة 750 جنيها للمنحة الواحدة.