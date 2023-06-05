«السكك الحديدية» تكشف عن معدلات تنفيذ محطة قطارات صعيد مصر

اقتربت أعمال تنفيذ محطة قطارات صعيد مصر على الانتهاء بمعدلات كبيرة، وفق فيديو جديد نشرته هيئة السكك الحديدية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي على «فيسبوك»، والتي اشتملت على واجهة مبنى المحطة المطلة على شارع السودان.

منطقة الهرم الزجاجي

اشتمل تقدم الأعمال أيضا على واجهة مبنى المحطة جهة محور الفريق كمال عامر، ومنطقة الهرم الزجاجي، وصالة حجز التذاكر، وصالة كبار الزوار، والمحلات التجارية، وورش العربات ومبنى موزع الكهرباء وغرف الأمن والتحكم وخط البضائع الجديد.

وفي سياق متصل، قالت الدكتورة داليا يونس، وكيل كلية النقل الدولي واللوجيستات، إن محطة قطارات صعيد مصر من المقرر أن تسهم في تخفيف الضغط الكبير على محطة رمسيس، موضحة أنها تأتي ضمن خطة وزارة النقل لتطوير منظومة السكك الحديدية.

التقليل من حالات التكدس المروري

وأضافت الدكتورة داليا يونس لـ«الوطن» أن أبرز مزايا المحطة أنها تقدم خدمات على مستوى متقدم في النقل والخدمات والصيانة والتقليل من حالات التكدس المروري داخل شوارع العاصمة، فضلاً عن دورها في توفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب.

وأشارت الدكتورة داليا يونس، إلى أن وزارة النقل تعمل حاليا على تطوير المنظومة من خلال تطوير نظم الإشارات على مختلف الخطوط للوجهين البحري والقبلي، وتطوير عربات القطارات المكيفة وذات التهوية الديناميكية، فضلاً عن إضافة نوعيات جديدة من القطارات تسهم في تقديم مستويات أعلى من الجودة لخدمة جهمور الركاب.