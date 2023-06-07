وظائف شاغرة جديدة في بنك المشرق لراغبي العمل بالمجال المصرفي

يهتم العديد من الشباب بعد التخرج من الجامعة بالبحث عن وظائف خالية مناسبة لمؤهلاتهم وللظروف الحياتية والمعيشية المحيطة بنا، وتعد وظائف البنوك من أكثر الوظائف التي يهتم الشباب بالبحث عنها، وتحديدا خريجي كليات التجارة وما يعادلها من شهادات، ما يجعل الكثير من البنوك توفر فرص عمل للشباب من أصحاب الخبرة وحديثي التخرج.

وأعلن بنك المشرق عبر الصفحة الرسمية الخاصة به على موقع التوظيف «لينكد إن»، عن وظائف خالية للعمل في فروع البنك المختلفة الموجودة في مصر، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير تفاصيل الوظائف المعلن عنها في بنك المشرق، والشروط المطلوبة للوظائف والتي جاءت كالتالي:

الشروط المطلوبة لوظائف بنك المشرق

- أن يكون المتقدم لـ الوظائف على معرفة بمختلف منتجات إدارة النقد بما في ذلك المنتجات أو العمليات المصرفية عبر الإنترنت.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة من 3 إلى 6 سنوات في بنك مرموق في عمليات إدارة النقد.

- أن يكون المتقدم للوظائف على معرفة برمجيات التطبيقات المصرفية.

- القدرة على العمل تحت ضغط عالي ومعقد تشغيلي.

مسئوليات الوظائف

- آداء خدمة الإعداد والصيانة لعملاء الشركات في ظل العديد من منتجات إدارة النقد، مثل التحصيل النقدي والسحب والتحقق.

- للتنسيق مع البائعين والعملاء وأصحاب المصلحة الآخرين وتسهيل عملية الإعداد بشكل أكثر سلاسة.

- استقطاب عملاء جدد للبنك.

- استلام مستندات العميل في الأصل وفحص المستندات.

إعداد ملف تعريف العميل في النظام المصرفي ذي الصلة.

- إنشاء بيانات اعتماد تسجيل دخول العميل وإرسالها للعملاء.

- إصدار بطاقة التوقيع الإلكتروني للعملاء حيثما ينطبق ذلك.

- تفعيل ملف العميل في النظام وإعداد MIS الشهرية.

- تدريب العميل على منتجات إدارة النقد المختلفة.

- مساعدة العملاء عند الطلب، ومعالجة فواتير البائعين.

وعلى الراغبين في التقديم للوظائف الخالية في بنك المشرق، الدخول على الموقع الرسمي للبنك، ثم الدخول منه إلى الصفحة الخاصة بالبنك على موقع التوظيف لينكد إن وتقديم البيانات والمستندات المطلوب كافة.