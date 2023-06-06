مميزات مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية.. وظائف للخريجين وتابلت لكل طالب

مميزات مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية، سؤال يهم الطلاب الحاصلين علي الشهادة الإعدادية العام الحالي 2022-2023 الراغبين في الالتحاق بالمدارس التكنولوجية، وتفاصيل الدراسة وشروط القبول وطريقة التقديم وتفاصيل الدراسة، تزامناً مع اعلان نتيجة إتمام شهادة الإعدادية في عدد من المحافظات.

وأكّدت وزارة التربية والتعليم، أنَّ مميزات مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية، مدارس حكومية لها 7 فروع بمحافظات مصر المختلفة «القاهرة - الجيزة - الدقهلية - الإسكندرية - المنيا - السويس - والوادي الجديد»، مدة الدراسة بها 3 سنوات دراسية تؤهل الطالب لسوق العمل المحلي و الدولي نظرا للشهادات المعتمدة دوليا التي يحصل عليها الطالب.

مميزات مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية.. إتاحة مسارات وظيفية

وأشارت وزارة التعليم، أنَّ مميزات مميزات مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية، إلى أنَّ الشركة المصرية للاتصالات سوف تعمل على إتاحة مسارات وظيفية متعددة لأبنائها الخريجين، إذ تتضمن المنهج الدراسي في مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية «العلوم الأساسية والثقافية والعلوم الفنية في مجال التخصص، والتدريب العملي.

مميزات مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية

وأوضح وزارة التربية والتعليم، مميزات مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية للطلاب الحاصلين علي الشهادة الإعدادية وهي:-

- الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية.

- حصول الطالب على شهادة تدريبية متخصصة من جهات دولية.

- التدريب العملي أثناء فترة الدراسة.

- توفير جميع المستلزمات المدرسية.

- توفير تابلت لكل طالب.

- توفير الزي المدرسي.

- توفير أتوبيسات لنقل الطلاب لمكان التدريب.

شروط التقديم لمدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية

- أن يكون الطالب حاصلا على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022 - 2023.

- يتاح التقدم للبنين والبنات من محافظتي القاهرة والقليوبية.

- ألا يزيد سن المتقدم عن 18عاما في أول أكتوبر2023.

- أن يتقدم الطالب للاتحاق بالمدرسة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- أن يجتاز الطالب اختبارات القبول والمقابلة الشخصية التي تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع الشريك الصناعي.