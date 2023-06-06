فتح باب التقدم لقبول دفعة جديدة من الخطباء بنظام المكافأة بالإسماعيلية

أعلنت مديرية أوقاف الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، فتح باب التقدم للراغبين في استخراج تصريح خطابة جديد بنظام المكافأة على بند التحسين، بشرط مطابقته للشروط التي حددتها الوزارة.

شروط القبول في مسابقة الخطباء

وحددت مديرية أوقاف الإسماعيلية عدة شروط للقبول، بينها أن يكون المتقدم في مسابقة الخطباء حافظًا للقرآن الكريم، مجيدًا لتلاوته، وملمًّا بتفسيره وفهم مقاصده، وأن يكون متقنًا للغة العربية، وملمًّا بمفاهيم الثقافة الإسلامية، ومدركًا لواقع العصر، وأن يجتاز الاختبارات المقررة تحريريًّا وشفويًّا في هذا الشأن.

وقال بيان رسمي لمديرية أوقاف الإسماعيلية، إن التقدم مفتوح لخريجي جامعة الأزهر الشريف من كليات الدعوة، وأصول الدين، والشريعة، والدراسات الإسلامية، واللغة العربية، واللغات والترجمة، والتربية من أقسام اللغة العربية والدراسات الإسلامية والقرآن الكريم والإعلام.

كما يتاح التقديم للحاصلين على درجة الدكتوراه أو الماجستير في الشريعة الإسلامية من جميع الجامعات المصرية المعتمدة شهادتها من وزارة التعليم العالي، كما أعلنت المديرية إتاحة التقديم لخريجي مراكز الثقافة الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف.

كيفية التقديم في وظائف الإسماعيلية

وبحسب بيان وزارة الأوقاف، فإن التقديم للإعلان على مرحلتين الأولى لمدة أسبوعين لجميع الحاصلين على المؤهلات المطلوبة، وذلك على الرابط التالي من هنا، والثانية مفتوحة لنهاية شهر أغسطس المقبل لخريجي دور مايو 2023، وذلك على الرابط التالي من هنا.