شركات السياحة: إصدار تأشيرات الحج مطلع الأسبوع المقبل

قال عاطف بكر عجلان، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه مع بدء البنوك في تحويل قيمة تعاقدات الحج السياحي بالمملكة العربية السعودية بالريال السعودي، من المنتظر أن يبدأ صدور تأشيرات حجاج السياحة مطلع الأسبوع المقبل، لافتا إلى أنه من المقرر أن تنطلق أولى رحلات الحج السياحي المستوى البري يوم 12 يونيو الجاري.

معاينة مساكن الحجاج بمكة والمدينة المنورة

وأضاف لـ«الوطن»، أن شركات السياحة المنظمة لبرامج الحج السياحي تقوم حاليا بمعاينة المساكن التي سيقيم بها حجاج السياحة بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، موضحا أن لجان وزارة السياحة الموجودة حاليا في السعودية تطابق المساكن التي اختارتها الشركات بالمواصفات التي حددتها الوزارة لسكن حجاج السياحة، موضحا أنه في حال توافق المساكن مع المواصفات التي حددتها السياحة يتم توثيق عقود السكن بعد سداد قيمة التعاقد عبر المسار الإلكتروني السعودي للحج، وتابع: «حال رفض لجان وزارة السياحة تلك المساكن فإن الشركات تبدأ في البحث عن بدائل أخرى تتوافق مع ضوابط وزارة السياحة والآثار».

موعد انطلاق أولى رحلات الحج الاقتصادي طيران

وأشار إلى أنه من المقرر أن تنطلق رحلات الحج السياحي المستوى الاقتصادي طيران يوم 14 يونيو الجاري، على أن تنطلق رحلات الحج مستوى الـ 5 نجوم بداية من يوم 20 يونيو المقبل، لافتا إلى أن مواعيد انطلاق رحلات الحج لن تشهد تأجيلا عن المواعيد التي حددتها شركات السياحة سلفا لحجاجها.

ولفت إلى أن مدة برامج الحج الاقتصادي تتراوح ما بين 3 أسابيع إلى 23 يومًا، فيما تتراوح مدة برامج الحج فئة الـ 5 نجوم ما بين 12 إلى 15 يومًا.