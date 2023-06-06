مستندات صرف مبالغ جدية الحجز لغير الفائزين بقرعة الحج.. يبدأ غدا

أعلنت غرفة شركات السياحة والآثار رسميا، أنه سيتم صرف رسوم جدية الحجز للمواطنين الذين لم يفوزوا بقرعة الحج السياحي لهذا العام، بداية من غد الأربعاء، الأمر الذي أثار التساؤل عن المستندات المطلوبة من المواطنين لصرف تلك المبالغ.

صرف المبالغ بموجب أصل بطاقة الرقم القومي

قال محمد عزت، أمين صندوق غرفة شركات السياحة بالإسكندرية، إن المستندات المطلوبة من هؤلاء المواطنين، فقط تقديم أصل بطاقة الرقم القومي إلى أحد فروع بنك مصر بالقاهرة أو المحافظات.

وأضاف لـ«الوطن»، أنه بمجرد اطلاع موظف بنك مصر على أصل بطاقة الرقم القومي للمتقدم للحج، سيتم صرف مبلغ جدية الحجز الذي دفعه عند التقدم للحج، مشددا على أنه لن تصرف رسوم الجدية إلا للشخص المتقدم فقط، وبموجب أصل بطاقة الرقم القومى.

وأشار إلى أنه في حال كان المتقدم للحج مريض أو مسافر، فإن البنك يطلب توكيل رسمي موثق، يسمح لحامله بالحصول علي مبلغ جدية الحجز، لافتا إلى أن قيمة رسوم جدية الحجز بالنسبة للمتقدمين لبرامج الحج الـ5 نجوم، 40 ألفا من الجنيهات، وللمتقدمين لبرامج الحج الاقتصادية (البري والاقتصادي طيران)، 20 ألفا من الجنيهات.

عدد تأشيرات الحج السياحي 16 ألف تأشيرة

ولفت إلى أن عدد المواطنين الذين سيستردوا رسوم جدية الحجز بعد عدم فوزهم بقرعة الحج السياحي، التي أجريت 30 أبريل، يقترب من الـ58 ألف مواطن، لافتا إلى أن حصة وزارة السياحة من تأشيرات الحج لهذا العام، بلغت نحو 16 ألف تأشيرة، تم تقسيمها علي النحو التالي، 8 الآف تأشيرة لبرنامج الحج الاقتصادي طيران، فيما بلغ عدد تأشيرات الحج الـ5 نجوم، 4 آلاف تأشيرة، كما بلغ عدد تأشيرات الحج البري 4 آلاف تأشيرة حج.