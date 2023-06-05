ارتفاع حصيلة توريد القمح في كفر الشيخ إلى 189 ألف طن

أكد عماد حبيب، وكيل وزارة التموين والتجارة في محافظة كفر الشيخ، أن نسبة توريد القمح المحلي بلغت 189 ألف طن و116 كيلو قمح، إذ جرى تشكيل غرفة عمليات لمتابعة حالة التوريد اليومية، ومقرها مديرية التموين بمدينة كفر الشيخ، بهدف تسهيل الإجراءات الخاصة باستقبال محصول القمح من المزارعين بالإقليم.

استمرار توريد القمح في محافظة كفر الشيخ

وأوضح في تصريحات لـ«الوطن» أن عمليات توريد القمح في محافظة كفر الشيخ ما زالت مستمرة حتى الآن، موضحا توافر كل السبل والخدمات الإدارية بهدف تسهيل تسليم الموردين والمزارعين لجميع مستحقاتهم المالية عقب التوريد للقمح.

وأشار إلى أن موسم حصاد القمح المحلي في محافظة كفر الشيخ، مستمرا، حيث تتزايد عمليات التوريد يوما تلو الآخر داخل الشون والهناجر، كما بلغت نسبة حصاد المحصول على مستوى المحافظة، نحو 97%، بينما بلغ إجمالي المساحات المنزرعة للعام الجاري 2023 نحو 254 ألف فدان قمح.