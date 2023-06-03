ارتفاع معدل توريد القمح إلى 323 ألف طن لمواقع التخزين بالدقهلية

أكد السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية عن ارتفاع معدلات توريد القمح لموسم حصاد 2023 بالدقهلية، إذ وصل إلى 323 ألف طن، وجرى توريدهم إلى مواقع التخزين والصوامع الخاصة بحفظ القمح بها من قبل مديرية التموين بالدقهلية.

وأشار«دايرة» في بيان صحفي له أن توريد القمح في الدقهلية جاء بناءً على توجيهات على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحافظة الدقهلية الخاصة بموسم القمح 2023.

ارتفاع معدل توريد القمح بالدقهلية

وأضاف أنه جرى توريد 323016 ألفا و945 كيلو من الأقماح لموسم حصاد 2023، موضحا انتظام عملية التوريد في المواقع التخزينية بالمحافظة، مع استمرار عمل اللجان المتخصصة بالإشراف على توريده في مواقع التخزين.

وأكد شريف صليب مسؤول عن توريد القمح بمديرية التموين بالدقهلية، أن التوريد اليومي داخليا وخارجيا وصل إلى 1070طن 316 كيلو بنهاية عمل اليوم السبت.

تعليمات مديرية التموين للمزارعين لتوريد القمح بالدقهلية

وشدد«دايرة» على المزارعين والتجار بالمساهمة في توريد القمح إلى أقرب صومعة أو شونة، للمشاركة في الحفاظ على الأمن الغذائي المصري، مؤكدا قيام مديرية التموين بالدقهلية بعمل وتنظيم حملات رقابية مفاجئة بشكل مستمر على المصانع والمزارعين لمنع عدم توريد القمح، واستخدامه دون الحصول على ترخيص من المديرية.