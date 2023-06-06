تامر عصام: لدينا المقومات البشرية والمعرفية لنكون قبلة للصناعات الدوائية

شارك اليوم، الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، في فعاليات الجلسة الحوارية الأولى، وذلك ضمن فعاليات المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي في نسخته الثانية، الذي تنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية.

وأدار مناقشات الجلسة الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، وبحضور الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عادل عدوي، وزير الصحة والسكان الأسبق ورئيس الجمعية الطبية المصرية، وعدد من الخبراء الأجانب والأفارقة في مجال صناعة المستحضرات الطبية.

دعم توافر المستحضرات الدوائية

وأعرب رئيس هيئة الدواء المصرية عن شكره وتقديره لهيئة الشراء الموحد لقدرتها الفعالة على تنظيم هذا الحدث الفريد بشكل مميز؛ متمنيا استدامة التوفيق والنجاح.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن المنظور الأول للهيئة هو دعم توافر المستحضرات الدوائية بشكل آمن وفعال، مع حرصها المستمر على دعم الاستثمار الدوائي لضمان الاستدامة الايجابية للمنظومة، وأشار إلى أن الهيئة تولي اهتماما رئيسيا لدعم الكفاءات الفنية؛ وأن بناء قوة وسمعة الدواء المصري على المستوى العالمي تنبع من وجود هيئة رقابية قوية رأس مالها الكوادر البشرية الشابة ذات الخبرات المتميزة، وهو ما أهل الهيئة للحصول على الاعتمادات الدولية في فترة وجيزة.

إنتاج الأدوية واللقاحات خلال جائحة كورونا

كما أكد على تميز القطاع الدوائي بفضل التعاون والتكامل بين السلطة الرقابية وشركاء الصناعة، وأن مصر كانت من أسرع الدول في مجال التسجيل وإنتاج الأدوية واللقاحات، خاصة خلال جائحة كورونا، كما أوضح أن بناء نهضة أفريقية في الشأن الدوائي يتطلب توحيد المفاهيم وتبادل المعلومات والخبرات في هذا المجال، وأن المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي يتيح المجال لتبادل المعارف والخبرات الفنية والعملية بين الدول والأطراف المختلفة.

وشدد على أن الدولة المصرية لديها القدرة والمقومات البشرية والمعرفية التي تجعلها قبلة للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية بقارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تخطو خطوات واثقة نحو تعميق توطين صناعة الدواء في مصر، التي تنعكس بشكل إيجابي مستمر نحو دعم توافر الدواء للمواطن المصري والأفريقي.

التبادل المستمر للخبرات مع الدول الأفريقية

وأشار إلى أن هيئة الدواء المصرية ترحب بالتعاون والتبادل المستمر للخبرات مع جميع الدول الأفريقية المشاركة في المؤتمر وجميع أبناء القارة، وأنها تتطلع إلى المشاركة المستمرة نحو تعزيز مفاهيم الصحة العامة بالقارة الأفريقية، ودعم توافر المستحضرات الدوائية ذات الجودة والفعالية للمواطن الأفريقي.

يأتي هذا المؤتمر اتساقا مع تحقيق الهدف العالمي الثالث «الصحة الجيدة والرفاة» من خطة التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2030، وحرص الدولة المصرية على إتاحة منصات فعالة لاستمرار تبادل الخبرات الفنية والعلمية والعملية مع الدول الأفريقية الشقيقة.