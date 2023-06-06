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الموسيقات العسكرية تشارك في المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية

كتب:

محمد مجدي
06:05 م | الثلاثاء 06 يونيو 2023
لوجو القوات المسلحة المصرية

لوجو القوات المسلحة المصرية

شاركت عناصر من إدارة الموسيقات العسكرية في المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية في دورته العاشرة، الذي استمرت فعالياته على مدار عدة أيام بمسرح السور الشمالي بالقاهرة التاريخية تحت رعاية وزارة الثقافة، وذلك في إطار تعزيز القيم الإنسانية وإثراء روح الإبداع الفني والتقارب بين الشعوب.

وخلال المهرجان الذي أُقيم تحت شعار «حوار الطبول من أجل السلام» جرى تقديم عدد من العروض والمقتطفات الإبداعية التي تمثل التراث الثقافي والوطني، وتمتزج من خلالها ثقافات الشعوب من مختلف الدول التي حظيت بتفاعل جماهيري كبير.

يأتي ذلك امتدادا للمشاركة المتميزة لعناصر الموسيقات العسكرية في العديد من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية التي تعكس الصورة الحضارية لأمتنا المصرية. 

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.