الموسيقات العسكرية تشارك في المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية

شاركت عناصر من إدارة الموسيقات العسكرية في المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية في دورته العاشرة، الذي استمرت فعالياته على مدار عدة أيام بمسرح السور الشمالي بالقاهرة التاريخية تحت رعاية وزارة الثقافة، وذلك في إطار تعزيز القيم الإنسانية وإثراء روح الإبداع الفني والتقارب بين الشعوب.

وخلال المهرجان الذي أُقيم تحت شعار «حوار الطبول من أجل السلام» جرى تقديم عدد من العروض والمقتطفات الإبداعية التي تمثل التراث الثقافي والوطني، وتمتزج من خلالها ثقافات الشعوب من مختلف الدول التي حظيت بتفاعل جماهيري كبير.

يأتي ذلك امتدادا للمشاركة المتميزة لعناصر الموسيقات العسكرية في العديد من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية التي تعكس الصورة الحضارية لأمتنا المصرية.