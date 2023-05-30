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الموسيقات العسكرية تشارك في الاحتفال بالعيد الوطني للكاميرون

كتب:

محمد مجدي
06:19 م | الثلاثاء 30 مايو 2023
الموسيقات العسكرية تشارك فيي الاحتفال بالعيد الوطني للكاميرون

الموسيقات العسكرية تشارك فيي الاحتفال بالعيد الوطني للكاميرون

تلبية للدعوة المقدمة من القوات المسلحة الكاميرونية للمشاركة في الاحتفال بالعيد الوطني الحادي والخمسين لجمهورية الكاميرون، شاركت عناصر الموسيقات العسكرية المصرية في العرض العسكري الذي أٌقيم مؤخراً بالعاصمة الكاميرونية ياوندي احتفالاً بهذه المناسبة التي تتزامن مع الاحتفال بالعيد السادس لتأسيس الوحدة الوطنية للاتحاد الأفريقي.

وقدمت الموسيقات العسكرية التي شاركت كضيف الشرف، بهذه المناسبة الوطنية، عددا من المقطوعات التراثية والوطنية التي لاقت تفاعلاً كبيراً وأضفت مستوى راقيا من الإبداع الإنساني الذي يعمق رسائل المحبة والسلام بين الشعوب.

يأتي ذلك في إطار عمق الروابط والعلاقات العسكرية التي تجمع القوات المسلحة ونظراءها بالدول الصديقة والشقيقة.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.