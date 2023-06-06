«التعليم»: تشكيل لجان متخصصة لمتابعة التزام المدارس الخاصة بالمصروفات

قال شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إنَّ هناك قوانين منظّمة للمصروفات والتدرج في المصاريف الدراسية للمدارس، مشيراً إلى قانوني المقررات الوزارية 420 و422 لسنة 2014 يُنظّما التدرج القانوني المقرر للزيادة في المصروفات بنسبة 7% سنويًا، مؤكدا تشكيل لجان متخصصة لمتابعة التزام المدارس الخاصة بالمصروفات.

كتاب دوري من وزير التعليم لتأكيد الالتزام بالزيادة المقررة

أضاف «زلطة»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا» على شاشة cbc، أنَّ الدكتور رضا حجازي وزير التعليم، أصدر كتابًا دوريًا أمس؛ لتأكيد المتابعة الخاصة للوزارة بتنظيم المصروفات والتزام كل المدارس على مستوى الجمهورية بالقرارات الوزارية المنظمة.

خضوع المدارس بأنواعها للاختصاص المالي والإداري

وتابع المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، بأنَّ أيّ مدرسة لديها مخالفة تخضع للاختصاص المالي والإداري لوزارة التربية والتعليم، مؤكدا تشكيل لجان متخصصة تتأكد من التزام المدارس الخاصة بالمصروفات الدراسية وتراقب أي مخالفات وتتخذ الإجراء المناسب.