انتشال جثة طفل غرق في مياه ترعة الإسماعيلية

تمكنت قوات الإنقاذ النهري في الاسماعيلية، مساء اليوم الثلاثاء، من انتشال جثمان طفل تعرض للغرق في مياه ترعة الإسماعيلية، بنطاق قرية «نفيشة» التابعة لدائرة المركز.

وكان اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية وجه بانتقال قوات الإنقاذ النهري، بعد تلقيه إخطارا من شرطة النجدة يفيد سقوط طفل في ترعة الإسماعيلية، واختفاء الجثمان وتجمع بعض الأهالي على حافة الترعة البحث عنه.

وقالت المصادر، إن الطفل المتوفى يدعي حسين محمود مصطفى، 16 سنة، مقيم في قرية «أبو عطوة»، فيما دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بسيارة نقلت جثمان الطفل إلي مشرحة حميات الإسماعيلية لحين انتهاء الإجراءات القانونية والتصريح بدفن الجثمان.

التحفظ على جثمان الطفل

وفي سياق آخر، أمرت جهات التحقيق بمركز التل الكبير بالتحفظ على جثمان طفل عمره 9 سنوات، بعدما لقي مصرعه غرقاً في الساعات الأولى صباح اليوم الثلاثاء في ترعة الإسماعيلية، فيما أمرت بانتداب مفتش الصحة في مركز التل الكبير في الإسماعيلية لمعاينة الجثمان، والتأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية في الحادث، وطلب تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

ولقي الطفل عبد الله محمد بدر سنوات، مقيم بمدينة التل الكبير مصرعه غرقاً خلال نزوله لترعة الإسماعيلية، فيما نقلت سيارة الإسعاف جثمان الطفل إلى ثلاجة مستشفي التل الكبير المركزي تحت تصرف النيابة العامة لحين انتهاء التحقيقات.