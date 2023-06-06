«الأرصاد» تحذر من طقس بعد غد: حرارة مرتفعة ونشاط للرياح المثيرة للأتربة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من طقس بعد غد الخميس، نظرًا لعود نشاط رياح الخماسين على جميع أنحاء الجمهورية، وهي أحد السمات المناخية المرتبطة بفصل الربيع.

وقالت الدكتورة منار غانم من هيئة الأرصاد، لـ«الوطن»، إنه بعد غد الخميس سيشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة، ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، بسبب تأثير منخفض خماسيني قادم من الصحراء الغربية للبلاد سيعمل على إثارة الأتربة والرمال وانخفاض مستوي الرؤية الأفقية، خاصة على الطرق الصحراوية والمدن الجديدة، والطرق المفتوحة، لذا يجب الحذر في حالة مغادرة المنزل في ذلك اليوم.

نصائح يجب اتباعها حال الخروج من المنزل يوم الخميس

ووجهت الأرصاد الجوية عددًا من النصائح لمواجة التقلبات الجوية وحالة الطقس السيئ بعد غد الخميس.

- الحرص على السير بعيدًا عن أعمدة الإنارة أو الأشجار أو اللوحات الإعلانية.

- ضرورة ارتداء كمامة لأصحاب أمراض حساسية الصدر أو مرضى الجيوب الأنفية، في حالة الخروج للضرورة القصوى.

- الحرص على إغلاق النوافذ والأبواب لضمان عدم دخول الأتربة في أثناء نشاط الرياح.

- العمل على وضع غطاء على فتحات التكييف لمنع دخول الأتربة.

- ركن السيارات بعيدًا عن أعمدة الإنارة أو الأشجار أو اللوحات الإعلانية.

- تخفيض السرعات اثناء السير على الطرق، نظرا لانخفاض الرؤية الأفقية.

- إغلاق نوافذ السيارة ويفضل عدم تشغيل تكييف السيارة لمنع دخول الأتربة.