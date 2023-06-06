وزير الصناعة السعودي: تشكيل فريق مشترك مع مصر لحل مشكلات المستثمرين

قال بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، إن التحديات الاقتصادية جزء من طبيعة الاستثمار، لذا فإن المستثمر معتاد على هذا الجانب من التقلبات في الأسواق، مشيرا إلى أنّ دور الحكومة أخذ المبادرة لمساعدة المستثمرين وقت الأزمات، وهو ما فعلته السعودية للمستثمرين من دعم العمالة وقت أزمة كورونا من خلال تأجيل الكثير من الأقساط، وغيرها.

تفاصيل وجود فريق مشترك

وأضاف الخريف، خلال استضافته ببرنامج «عن قرب» الذي تقدمه الإعلامية أمل الحناوي على شاشة «القاهرة الإخبارية»: «ناقشنا مع وزير الصناعة والتجارة المصري وجود فريق مشترك يجتمع بشكل دوري وأن يستمع لتحديات المستثمرين ويتعامل معها أولا بأول».

فرص تعاون كبيرة بين البلدين

وأكد وزير الصناعة السعودي أنّ فرص التعاون بين الجانبين كبيرة جدا، وكان من الصعب معرفة هذه الفرص في ظل غياب استراتيجية واضحة، واليوم المملكة بها استراتيجية واضحة، مضيفا: «تحدثنا أمس مع وزير الصناعة المصري عن مدخلات الإنتاج في القطاع الصناعي، وكيف يمكن أن تساهم المملكة في توفيرها أو بناء صناعات داخل السوق المصري لتوفيرها».