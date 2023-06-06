مراسل «القاهرة الإخبارية»: 11 ألف جندي يؤمنون تظاهرات فرنسا بسبب سن التقاعد

قال خالد شقير، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من مارسيليا، إن أكثر من مدينة فرنسية شهدت تظاهرات منذ صباح اليوم الثلاثاء، موضحًا أن التوقعات ترجح نزول 400 – 600 ألف متظاهر اليوم بسبب قانون سن التقاعد.

انتداب 11 ألف جندي ودركي لحماية التظاهرات

وأضاف خلال رسالة على الهواء عبر قناة القاهرة الإخبارية: «جرى انتداب 11 ألف جندي ودركي لحماية التظاهرات التي تشهدها المدن الفرنسية، من بينهم 4000 في باريس، حيث انطلقت التظاهرات بها في الساعة الثالثة عصرا، اليوم الثلاثاء».

وأشار إلى وجود بعض التحذيرات الحكومية، التي أوضحت إمكانية وجود 1000 عنصر مشاغب ينتمون إلى حركة «السترات الصفراء»، بالإضافة إلى حركات أقصى اليسار.

وأوضح مراسل قناة القاهرة الإخبارية، أن التظاهرات تندد بخطط الحكومة لرفع سن التقاعد إلى 64 عامًا، من أجل الضغط على مجلس النواب حتى يلغي القانون الذي جرى إدراجه بالفعل على الدفاتر الخاصة بالقوانين في فرنسا.