السجن 3 سنوات لعاطل لإدانته بتجارة المخدرات في مركز فايد بالإسماعيلية

قضت محكمة جنايات الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، بحبس عاطل 3 سنوات مع الشغل، لضبطه بكمية من مخدر الهيروين في دائرة مركز ومدينة فايد قبل عدة أشهر.

وأودعت محكمة جنايات الإسماعيلية حكمها ضد المتهم «طارق. ي»، عاطل، بالسجن المشدد 3 سنوات، بعدما أحالته النيابة العامة لمحكمة الجنايات بتهمة بالاتجار فى الهيروين.

ضبط المتهم

وألقت وحدة مباحث فايد بالإسماعيلية برئاسة المقدم محمود عبد اللطيف 2023 القبض على المتهم، وبحوزته كمية كبيرة لمخدري الهيروين وصلت إلى حوالي ربع كيلوجرام.

وأكدت تحريات النقيب أحمد حمدي معاون مباحث مركز شرطة فايد، اتجار المتهم في مخدر الهيروين وضبطه خلال تواجده في أحد الشوارع يدخن إحدى سجائر المواد المخدرة، وبتفتيشه عُثر معه على 250 جرام هيروين وسلاح أبيض وهاتف محمول ومبلغ مالي.

حملات مكثفة في فايد

وتكثف مباحث فايد في الإسماعيلية حملاتها على مروجي المواد المخدرة المختلفة، خاصة المستحدثة منها، مثل الشابو والهيروين والاستروكس والحشيش.

وداهمت مباحث فايد في الإسماعيلية، أحد أوكار تصنيع الهيروين في منطقة فايد، وضبطت كمية من مخدر الهيروين تجاوزت 90 كيلوجراما، ومعدات تصنيع داخل مصنع، وألقت القبض على المتهمين بإدارته.