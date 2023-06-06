13 موقعا تتلقى تظلمات الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ بداية من الغد

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، عن المواقع التي ستستقبل الطلاب وأولياء أمورهم، لتقديم التظلمات في المواد التي يرغبون في الاطلاع على أوراق إجاباتهم، لبيان إن كان لهم أحقية في ذلك أم لا.

مواقع تظلمات الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ

وحدّدت مديرية التربية والتعليم 13 موقعاً، ما بين مدرسة، أو ديوان إدارة، لاستقبال الطلاب وأولياء أمورهم، وهي:

- مدرسة الدمرداش للتعليم الأساسي بإدارة الرياض التعليمية.

- مدرسة الصديق الابتدائية بإدارة بلطيم التعليمية.

- مدرسة مطوبس التجارية المشتركة بإدارة مطوبس التعليمية.

- ديوان إدارة برج البرلس التعليمية.

- ديوان إدارة سيدي غازي التعليمية.

- ديوان إدارة فوه التعليمية.

- مدرسة عبد الله النحاس الابتدائية بإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية.

- مدرسة هدى شعراوي تعليم أساسي بإدارة غرب كفر الشيخ التعليمية.

- ديوان إدارة سيدي سالم التعليمية.

- مجمع الإشراف بإدارة دسوق التعليمية.

- مدرسة الحامول الابتدائية الجديدة بإدارة الحامول التعليمية.

- المدرسة الإعدادية بنات الجديدة يإدارة بيلا التعليمية.

بدء تلقي طلبات تظلمات الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ غدا

ومن المقرر أنّ تبدأ لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية بكفر الشيخ في تلقي طلبات التظلمات من نتيجة الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2022 - 2023، بدءاً من صباح غداً الأربعاء الموافق 7 يونيو 2023 ولمدة 15 يوماً، تنتهي يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023، ماعدا أيام الجمعة والسبت، ولن يُسمح بقبول الطلبات سوى في المواعيد المحددة، بينما تبلغ رسوم التظلم للكراسة الواحدة 35 جنيهاً فقط.