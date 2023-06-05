أماكن وخطوات تظلمات الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية.. اعرف الرسوم

كشف ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، عن فتح باب التظلمات أمام طلاب الشهادة الإعدادية بداية من أول شهر يونيو، وحددت المديرية أماكن وخطوات تقديم التظلمات.

أماكن تظلمات الشهادة الإعدادية بالدقهلية

وأكد «شعبان» أنه جرى تحديد مكان موحد لطلاب الشهادة الإعدادية بالدقهلية لعمل تظلمات الشهادة الإعدادية، على أن يكون داخل الكنترول في مديرية التربية والتعليم بالدقهلية.

خطوات تظلمات الشهادة الإعدادية بالدقهلية

وحدد شعبان عدة خطوات للتظلم على امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 بالدقهلية وجاءت كالتالي:

- يتوجه ولي أمر الطالب إلي الإدارة التابعه له ويقوم بتسديد رسوم التظلمات وهي 35 جنيها لكل مادة.

- تحدد الإدارة التعليمية الخاصة بالطالب موعد محدد لعمل التظلم.

- يتوجه الطالب في الموعد المحدد له من قبل الإدارة إلى كنترول مديرية التربية والتعليم بالدقهلية.

- يجري الطالب الكشف علي ورقة الامتحان في المادة المحددة للتظلم.

- تقوم المديرية بإرسال الأوراق إلي الموجهين المتخصصين، ويجري عمل اللازم.

- يتابع ولي الأمر مع المديرية والإدارة التابعة لها الطالب، للاستعلام علي موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية.

وأوضح أنه يجري مراعاة ملاحظات الطلاب الخاصة بالتظلمات، وتتيح المديرية نتيجة التظلم بعد انتهاء الموجهين من مراجعة الملاحظات، وإتاحة النتيجة داخل المدارس التابعة لها كل طالب بالشهادة الإعدادية بالدقهلية.