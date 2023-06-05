ينتظر المئات من طلاب الصف الثالث الإعدادي، الإعلان عن أماكن وخطوات تظلمات الشهادة الإعدادية بمحافظة الفيوم 2023، خاصة المتفوقين الذين حصلوا على درجات أقل من توقعاتهم، ويرغبون في التظلم أملًا في الحصول على درجات زيادة، أو للتأكد من عدم وجود خطأ في تجميع درجاتهم، وذلك بعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية مساء أول أمس السبت.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» كل ما تريد معرفته عن أماكن وخطوات تظلمات الشهادة الإعدادية بمحافظة الفيوم 2023 والرسوم المطلوبة، وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

أماكن تظلمات الشهادة الإعدادية بمحافظة الفيوم

ومن المقرر أن تُعلن مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم خلال أيام قليلة عن أماكن تظلمات الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة الفيوم، والتي من المتوقع أن تكون هي نفس الأماكن التي تم الإعلان عنها في الترم الأول، والتي ضمت 7 أماكن في مختلف الإدارات التعليمية تجنبًا للزحام والتكدس بين الطلاب.

موعد تظلمات الشهادة الإعدادية 2023

ومن المقرر أن يتم إعلان موعد تظلمات الشهادة الإعدادية 2023 خلال الأسبوع الجاري متضمنًا الإعلان عن المقرات التي سيتم تحديدها من قبل كل إدارة تعليمية على حدة، حيث سيستمر تلقي طلبات تظلمات الشهادة الإعدادية لمدة 15 يومًا.

سعر التظلم في الشهادة الإعدادية 2023

وطرح العشرات من الطلاب وذويهم سؤالًا حول سعر التظلم في الشهادة الإعدادية 2023 وهو ما أوضحته مديرية التربية والتعليم في بيان سابق لها أنّ قيمة الرسوم المقررة لتظلمات الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثاني تبلغ نحو 35 جنيهًا لكل مادة يرغب الطالب في التظلم بها على حدة.

كيف تقدم تظلمًا؟

وتسائل العشرات من الطلاب حول كيف أقدم تظلمًا في نتيجة الإعدادية؟ وهو ما أوضحته التربية والتعليم في خطوات وطرق تقديم تظلمات الشهادة الإعدادية والتي تتم من خلال التالي:

التوجه إلى شؤون الطلبة في الإدارة التعليمية التابع لها مدرسة الطالب. تقديم طلب تظلم من قبل ولي أمر الطالب أو الطالبة مرفقًا معه صورة الرقم القومي له ورقم جلوس الطالب والطالبة. تسديد رسوم تظلمات الشهادة الإعدادية حسب عدد المواد التي سيتم التظلم عليها.

ماذا يحدث في التظلم؟

وحول سؤال الطلاب عن: ماذا يحدث في التظلم؟ فإنّ التربية والتعليم أوضحت أنّه يتم مراجعة صورة كراسة الإجابة الخاصة بالطالب، ومطابقة إجاباته مع نموذج الإجابات فضلًا عن جمع الدرجات، والتي تتم وفقًا للضوابط المُعلنة داخل لجان النظام والمراقبة.