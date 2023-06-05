أماكن وخطوات تظلمات الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة بني سويف

تبدأ مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، غدًا الثلاثاء، فتح باب التظلمات للطلاب الراغبين في تقديم تظلم من نتائج الفصل الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/2023، ولمدة 15 يوماً، وتستعرض الوطن خلال التقرير التالي أماكن وخطوات تظلمات الشهادة الإعدادية، وذلك عقب اعتماد نتيجة الفصل الدراسي الثاني بنسبة نجاح 77.11%.

أماكن وخطوات تظلمات الشهادة الاعدادية بمحافظة بني سويف 2023

وقال الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف: «جرى تحديد أماكن وخطوات تظلمات الشهادة الاعدادية بمحافظة بني سويف 2023 على النحو التالي، حيث سيتم تلقى طلبات التظلم ابتدائ من الثلاثاء 6 يونيو 2023 ولمدة 15 يومًا، وفق عدد من الإجراءات».

أماكن تظلمات الشهادة الإعدادية بمحافظة بني سويف 2022

وتابع «عبدالتواب»: «جرى تقسيم المحافظة إلى قطاعين لتلقي طلبات التظلم، وتحدي شباك لكل قطاع حيث يضم قطاع «أ» إدارات: بني سويف واهناسيا وببا، بينما يضم قطاع «ب» إدارات: الواسطى وسمسطا وناصر والفشن للتيسير على الطلاب وأولياء الأمور، ومنعًا للتزاحم والتكدس.

خطوات تظلمات الشهادة الإعدادية بمحافظة بني سويف 2023

وأشار وكيل تعليم بني سويف إلى خطوات تظلمات الشهادة الاعدادية بمحافظة بني سويف 2023 كالتالي:

1 ــ يقوم ولي الأمر أو الطالب بتسديد قيمة التظلم مبلغ يتم تحديده عن كل مادة «بخزينة المديرية».

2 ــ ملء طلب مراجعة المواد من إدارة شؤون الطلبة بالمديرية، على أن يتم مراجعة أوراق إجابة قطاع «أ» بمقر مدرسة الشهيد نور الدين عبد العزيز الثانوية العسكرية، وقطاع «ب» بمدرسة جمال عبد الناصر الابتدائية بمدينة بني سويف.