 عرض فيلم وداعا يا بونابرت المرمم بحضور أبطاله الأحد المقبل

يعرض نادي السينما الأفريقية برئاسة السينارست سيد فؤاد، الذي يقام بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور هاني أبو الحسن، وإشراف عام على النشاط السينمائي المخرج أشرف فايق، فيلمي أنشودة الوداع «تسجيلي عن جنازة الزعيم جمال عبدالناصر»، ووداعا يا بونابرت؛ إخراج يوسف شاهين، بحضور نجومة محسن محيي الدين وسيف عبدالرحمن والمنتج جابي خوري.

ندوة حول السينما المصرية وتاريخها في أفريقيا

ويعقب الفيلمين ندوة حول السينما المصرية وتاريخها في أفريقيا، بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني ووزيرة الثقافة والمخرجة عزة الحسيني مدير مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، وذلك يوم الأحد 11 يونيو الجاري، بمركز الإبداع في دار الأوبرا الساعة السادسة والنصف مساء.