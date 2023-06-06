فنلندا تعتزم طرد 9 موظفين من سفارة روسيا في هلسنكي

تعتزم فنلندا طرد تسعة موظفين من سفارة روسيا في هلسنكي، وفقًا لبيان نُشر على الموقع الإلكتروني لحكومة البلاد اليوم الثلاثاء.

وقال البيان وفق ما جاء على وكالة أنباء تاس الروسية، إن فنلندا ستطرد تسعة موظفين من السفارة الروسية.

اتهامات بالاستخبار

ويتهم الجانب الفنلندي الموظفين الروس بالقيام بأنشطة استخباراتية، وأشار البيان إلى أن وزارة الخارجية الفنلندية ستبلغ السفير الروسي بذلك.

وفي وقت سابق، أبلغت وزارة الخارجية الروسية، السفير الفنلندي لدى موسكو أنتي هيلانتيرا، بتقليص التواجد القنصلي المشترك.