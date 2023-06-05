نائب وزير خارجية روسيا: مستعدون للنظر في خطط تسوية سلمية مع أوكرانيا

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودنكو، اليوم الاثنين، أن روسيا مستعدة للنظر في الخطط المقترحة لتسوية سلمية للأزمة مع أوكرانيا، بمجرد أن تتسلمها موسكو رسميًا.

وقال نائب وزير الخارجية، في تصريحات نقلتها وكالة «تاس» الروسية للأنباء قبل قليل: «نحن ندرس كل المقترحات التي نتلقاها بشأن تسوية النزاع الأوكراني، وسننظر فيها إذا قُدِمَت بشكل رسمي».

ترحيب بالجهود الروسية

وأعرب الدبلوماسي الروسي عن ترحيب موسكو بجهود التسوية التي تقترحها جميع الدول، مضيفا أن أحدث مبادرة كانت من إندونيسيا، وكما هو الحال في المبادرة الصينية، فإنها تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وأردف «رودنكو» قائلا إن المقترح الإندونيسي قوبل أيضا بالرفض من جانب أوكرانيا، مضيفاً أن «كييف مستعدة فقط لمناقشة تلك المبادرات التي يقودها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وهو ما تعتبره روسيا أمراً سخيفاً، كما تصر موسكو على أن انضمام المناطق الأربعة الجديدة إلى روسيا، غير مطروح للنقاش».

اقتراح سابق بالتسوية السلمية

وكان وزير الدفاع الإندونيسي، برابوو سوبيانتو، قد اقترح في وقت سابق، خطة تسوية سلمية للأزمة مع أوكرانيا، تتضمن وقف إطلاق النار، وإنشاء منطقة منزوعة السلاح، ونشر قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

يذكر أن عدة دول تقدمت بمقترحات لتسوية النزاع بين أوكرانيا وروسيا، منها الصين وكوريا الجنوبية والبرازيل وفرنسا والفاتيكان.

وردا على سؤال من وكالة «تاس» حول العقوبات ضد موسكو، أشار نائب وزير الخارجية الروسي إلى أن موسكو تدرس اتخاذ «خطوات انتقامية» رداً على المجموعة الجديدة من العقوبات ضد روسيا، التي فرضتها طوكيو، وقال: «لن نسمح لها بالمرور دون رد فعل».

نشر حزمة عقوبات جديدة

وتابع «رودنكو» أنه تم نشر حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا أواخر شهر مايو الماضي، وقال: «لقد تلقيناها بشكل سلبي للغاية بالطبع، نحن ندرس حاليًا اتخاذ خطوات انتقامية، ولن يمر هذا الأمر دون رد فعل».

ووسعت الحكومة اليابانية العقوبات المفروضة على روسيا بسبب الوضع في أوكرانيا، وبحسب وزارة الخارجية اليابانية، تمت إضافة 24 فردًا و78 كيانًا إلى قائمة العقوبات.

وتنص العقوبات على أنه إذا تم العثور على أي أصول من هؤلاء الأفراد في اليابان، فسيتم مصادرتها، وقررت اليابان أيضًا فرض قيود على الصادرات على 80 كيانًا روسيًا.