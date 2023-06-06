أمين الفتوى بـ«الإفتاء» عبر قناة الناس: الغش في الامتحانات حرام شرعا

أكد الدكتور خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الغش في الامتحانات حرام شرعًا مشيرًا إلى أن الغش حرام في كل المجالات.

أمين الفتوى: من غشنا فليس منا

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية مروة شتلة في برنامج «البيت» المذاع عبر فضائية «الناس» أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بصريح البيان «من غشنا فليس منا» وأنه من يغش ليس على نهجنا مشيرًا أن من يتعمد سرقة مجهود او حق غيره يكون مرتكب كبيرة.

ودعا أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الأبناء للاطمئنان وإبراز المهارات التي وهبها الله لهم وأن يجعل ذلك بابًا له وأن الله سيصلحه في أي مقام أو أي مكان.

قناة الناس في شكلها الجديد

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.