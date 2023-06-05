أسوانية على قناة الناس: «الشجة والوشم والرسة» أشهر أزياء المرأة النوبية

قالت النوبية ناهد، سيدة أسوانية مشاركة في مبادرة «نحمي تراثنا» إنَّ أبرز الأزياء التي تميز المرأة في أسوان هو رداء الشُجَّة، الذي يعد جزءاً من التراث الثقافي والأزياء التقليدية، بجانب إكسسوارات وحُلي الوشم والرسة للمتزوجات.

ناهد: الشُجَّة رداء أبيض يشبه الثوب العادي

وأضافت «ناهد» خلال استضافتها ببرنامج «البيت» المُذاع على شاشة قناة الناس أنَّ الشُجَّة رداء أبيض يشبه الثوب العادي مع اختلاف اللون، موضحةً أنَّه يتم تفصيله من الأقمشة البيضاء العاكسة لأشعة الشمس والحرارة دائماً.

زينة المرأة الأسوانية

وتابعت السيدة الأسوانية، بأنَّ المرأة في مدينتها تحرص على الزينة والإكسسوارات التقليدية المستمدة من التراث، مشيرة إلى أنَّ هناك إكسسوار للبنات الصغيرة وآخر للسيدات المتزوجات أبرزها «الوشم» وهو حلق وسلسلة من الذهب تمتد من الأذن حتى الأنف.

الرسة والغوايش

وأشارت إلى زينة «الرسَّة» للمرأة في أسوان، وهي زينة توضع على الرأس وترتديه المتزوجات فقط، أما الخواتم والغوايش والحلي العادية مخصصة للبنات الصغيرة، موضحة أنَّ خامات أغلب زينة النوبيات مصنوعة من الذهب وحتى المعادن الأخرى تُطلى باللون الذهبي والنقش الفرعوني بالحفر مكون أساسي للحُلي، خاصةً داخل الهلال.

قناة الناس في شكلها الجديد

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.