علي جمعة لقناة الناس: لا أجر حج لقاطع الرحم ومغتصب حقوق الآخرين

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومفتي مصر السابق، إن هناك بعض الأمور تتسبب في ضياع أجر وثواب الحج، منها قطيعة الرحم، وعدم رد المظالم، وأكل ميراث البنات الذي يعتبر كبيرة من الكبائر، وأيضا اغتصاب الأرض من الناس دون وجه حق، أو أكل الإيجار على صاحبها، «كل ده حرام، ومن يفعل هذا طوق يوم القيامة بسبع أرضين».

ضرورة إصلاح النفس

وتابع عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومفتي مصر السابق، خلال حلقة برنامج «مع الناس»، المذاع على فضائية الناس، اليوم الاثنين: «المفروض الإنسان لما يسمع ده يصلح من نفسه قبل الحج، لأن لو لم يصلح من أمره ويقوم بالتلبية، فترد عليه الملائكة بقول لا لبيك ولا سعديك».

الحج بداية جديدة للعلاقة مع الله

واستكمل: «ده إنسان واكل حقوق الناس وقاطع صلة الرحم وواكل ميراث أخته ومغتصب أرض غيره، ومش عاوز يجعل الحج بداية جديدة لعلاقته مع الله، يبقى مفيش أجر ولا ثواب للحج».

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.