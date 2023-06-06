تخصيص أتوبيس لنقل الحجاج من محافظة شمال سيناء إلى مطار القاهرة مجانا

أكد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، تخصيص سيارة أتوبيس لنقل حجاج قرعة وزارة الداخلية بالمجان من المحافظة إلى مطار القاهرة الدولي، للسفر إلى الأراضي العربية السعودية لأداء فريضة الحج هذا العام.

وأضاف محافظ شمال سيناء، أنه بجانب تخصيص أتوبيس بالمجان لنقل حجاج القرعة إلى مطار القاهرة، تم تخصيص سيارة نقل لنقل الحقائب الخاصة بالحجاج.

تجمع الحجاج في العريش

وأعلن المحافظ تجمع حجاج قرعة وزارة الداخلية، وعددهم 34 حاجًا وحاجة يوم الأحد المقبل، الموافق 11 يونيو، أمام ديوان عام المحافظة، في تمام الساعة الثامنة صباحًا للمغادرة إلى مطار القاهرة الدولي، للطيران إلى الأراضي العربية السعودية لأداء فريضة الحج.

إعلان قرعة الفائزين

وكانت مديرية أمن شمال سيناء أعلنت عن الفائزين في قرعة الحج للموسم الحالي بشمال سيناء، موزعين على مختلف أقسام المحافظة، حيث جرت القرعة العلنية بحضور اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، واللواء ممدوح أبو زيد مدير أمن شمال سيناء.

وسيكون في وداع حجاج القرعة أثناء سفرهم إلى مطار القاهرة الدولي، محافظ شمال سيناء وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.