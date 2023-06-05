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السعودية تدعو الحجاج لاصطحاب الوثائق الطبية أثناء أداء المناسك

كتب:

أ ش أ
09:18 ص | الإثنين 05 يونيو 2023
موسم الحج

موسم الحج

دعت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم، الحجاج، إلى التأكد من اصطحاب الوثائق الطبية الخاصة عند السفر لأداء مناسك الحج.

وأكدت الوزارة، حسب ما نقلت قناة السعودية الإخبارية، ضرورة التأكد من وجود الوثائق الطبية الخاصة بالحجاج، مشيرة إلى أنّ هذه الوثائق ستكون ضرورية للحالات التي تعاني من مرض مزمن، أو الحاجة إلى معاملة طبية خاصة، أو استخدام أدوية معينة.

آخر موعد لمغادرة المعتمرين

وكانت وزراة الحج والعمرة، أعلنت أنّ أمس الأحد كان الموعد الأخير لإصدار تصاريح العمرة، وأنّ آخر موعد لمغادرة المعتمرين سيكون يوم 18 يونيو الجاري.

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بقلم أ ش أ