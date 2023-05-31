قناة الناس تنصح الحجاج: ابتعدوا عن مزاحمة الناس

بدأت قناة الناس في نشر سلسلة فيديوهات تقدم فيها نصائح للراغبين في أداء الحج هذا العام، ومنها فيديو بعنوان: «عزيزي الحاج.. احرص دائمًا على الابتعاد عن مزاحمة الناس حتى لا تؤذي أحدًا».

إيذاء الناس حرام

وجاء في الفيديو: «لا تزاحم الناس لتقبل الحجر الأسود الأسعد أو تصلي خلف المقام أو غير ذلك، تقبيل الحجر سنة، وإيذاء الناس حرام، واكتفى بالإشارة إليه».

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.