تحالف الأحزاب المصرية: 30 يونيو كانت ضرورة ملحة لاستقرار البلاد

قال المهندس تيسير مطر أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، إن ثورة 30 يونيو كانت ضرورة ملحة لإنقاذ البلاد من الدخول في نفق مظلم لا يعرف أحد تداعياته.

فترة حكم تنظيم الإخوان الإرهابي

وأوضح المهندس تيسير مطر، في تصريحات لـ«الوطن»، أن فترة حكم تنظيم الإخوان الإرهابي كانت أصعب فترة مرت بها مصر خلال الـ100 عام الأخيرة؛ إذ شهدت البلاد حالة من عدم الاتزان؛ نشأت نتيجة الحكم الهمجي الذي كان يحكم به التنظيم البلاد.

وتابع أمين عام تحالف الأحزاب المصرية: «الجماعة سعت خلال فترة حكمها إلى تأسيس ما يعرف بالمليشيات المسلحة لإرهاب المواطنين وحثهم على عدم الاعتراض على سياستهم وقراراتهم؛ مدعين أنها قرارات صائبة وتلبي مطالب الشعب؛ الأمر الذي لم يقبله المصريون على نفسهم وبلدهم إلى أن قرروا أن يفجروا ثورتهم في 30 يونيو ليكون يوما تاريخيا لسقوط تنظيم الإخوان بإرادة المصريين وعزيمتهم المتأصلة بنفوسهم».