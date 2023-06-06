محافظة الجيزة تعلن عن وظائف خالية.. الشروط وكيفية التقديم

أعلن جهاز تشغيل الشباب والرعاية بمحافظة الجيزة، عن توافر فرص عمل للشباب والخريجين، موضحا تفاصيل وشروط الوظائف المطلوب شغلها خلال الأيام المقبلة.

وكشف جهاز تشغيل الشباب، وفق ما جاء عبر الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة على «فيس بوك»، عن أبرز الشروط والأوراق المطلوبة وأماكن الفروع المتاح بها فرص العمل والدرجات الوظيفية المطلوبة.

فرص العمل المطلوبة

وتتضمن فرص العمل المطلوبة كما يلي:

- مدير مطعم

- مساعد مدير مطعم

- مشرف مطعم (أقصى سن 40 عاما - شرط الخبرة في مجال الفاست فود).

مميزات الوظائف

- الحصول على تأمين اجتماعي

- توفير تأمين صحي

- توفير تأمين على الحياة

- حوافز شهرية و«تبس فري»

- عقد عمل

- فرص للترقيات للوظائف الإدارية

- سكن للمغتربين

- زي موحد

شروط التقديم على فرص العمل

- يبدأ المؤهل الدراسي من متوسط

- السن من 21 حتى 33 عاما

- ذكور فقط

- 9 ساعات عمل

- تأمين طبي واجتماعي

- موقف من التجنيد

- لا نقبل الطلبة

كيفية التقديم على فرص العمل

وعلى الراغبين في التقديم للوظائف الحضور في مقر الجهاز في 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي الدور الثاني، يوميا من الأحد إلى الخميس من العاشرة صباحًا حتى الثانية ظهرا.