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البيت الأبيض يرجح سقوط ضحايا في انفجار سد «نوفا كاخوفكا» بأوكرانيا

كتب:

عمرو حسني
09:49 م | الثلاثاء 06 يونيو 2023
البيت الأبيض

البيت الأبيض

قال البيت الأبيض، إنه يرجح وقوع ضحايا جراء تفجير سد «نوفا كاخوفكا» في أوكرانيا، موضحا أنه من المبكر الحديث عن تأثير تفجير السد على هجوم أوكرانيا المضاد.

تفجير سد «نوفا كاخوفكا» قد يؤثر على أمن الطاقة في أوكرانيا

وأضاف البيت الأبيض في بيان له مساء اليوم الثلاثاء، حصلت قناة «العربية» الإخبارية، على نسخة منه: «تفجير سد نوفا كاخوفكا قد يؤثر على أمن الطاقة في أوكرانيا، ولا يمكننا الجزم بشأن ما حدث في سد نوفا كاخوفكا في أوكرانيا».

بداية الأزمة الروسية الأوكرانية

وبدأت الأزمة الروسية الأوكرانية، نهاية فبراير 2022 بعد إعلان الجيش الروسي دعم 4 أقاليم أوكرانية قد استقلت عن أوكرانيا وسط فرض عقوبات غربية على دولة روسيا الاتحادية.

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