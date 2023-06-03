رئيس تحرير «البيت الأبيض بالعربية»: الزيارة مهمة لدعم المؤسسات المدنية وتمكين المرأة وتوفير فرص التعليم

قالت مرح البقاعى، رئيس تحرير موقع «البيت الأبيض بالعربية»، إن زيارة سيدة أمريكا الأولى جيل بايدن لمصر مميزة جداً، لأنها ترى أن دعم الشباب فى جميع أنحاء العالم أمر بالغ الأهمية لمستقبل الولايات المتحدة، والزيارة مهمة لدعم المؤسسات المدنية وتمكين المرأة وتوفير فرص التعليم.

مرح البقاعي: الأهرام عشق كل الأمريكيين و«جيل» حرصت على الاحتفال بعيد ميلادها في منطقة يحبها عشاق الحضارة

وأكدت «البقاعى»، فى حوار لـ«الوطن»، أن الأهرامات عشق لكل الأمريكيين، وجيل بايدن أصرت على الاحتفال بعيد ميلادها فى منطقة يحبها كل عاشق للتاريخ والحضارة.. وإلى نص الحوار:

ما دلالات زيارة سيدة أمريكا الأولى لمصر؟

- زيارة السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن لمصر مميزة جداً لأنها ضمن جولتها للشرق الأوسط لدعم المؤسسات المدنية، لا سيما المؤسسات المعنية بدعم وتمكين المرأة وتوفير فرص التعليم للشباب، كما أن الزيارة ثرية للغاية بجولات شملت الأزهر الشريف وأهرامات الجيزة. وسيدة أمريكا الأولى ترى أن دعم الشباب فى جميع أنحاء العالم أمر بالغ الأهمية لمستقبلنا المشترك، حيث يقع التعليم والصحة والتمكين فى صميمه، وستواصل البناء على عملها لتمكين الشباب، وإعادة تأكيد التزام الولايات المتحدة الأمريكية بتعزيز الشراكات والأولويات المشتركة فى المنطقة.

وزيارة جيل بايدن لمنطقة الشرق الأوسط بدأت من المملكة الأردنية الهاشمية من أجل المشاركة فى حفل زفاف ولى العهد الأردنى، الأمير الحسين بن عبدالله الثانى، والأميرة رجوة الحسين، فى مشهد رائع يدل على مدى التقارب بين الولايات المتحدة الأمريكية والدول العربية.

ما الذى يمثله احتفال جيل بايدن بعيد ميلادها أمام الأهرامات؟

- من الذى يزور مصر ولا يفكر فى زيارة الأهرامات؟.. أهرامات الجيزة وأبوالهول عشق الأمريكيين، ونظرات جيل بايدن وابتسامتها كانت كافية للتعبير عن انبهارها بالحضارة المصرية العريقة، وحرصت على التقاط الصور التذكارية والاستمتاع بكل لحظة وكل خطوة فى هذه المنطقة الشاهدة على عظمة مصر وحضارتها وتاريخها، فالتاريخ المصرى والحضارة المصرية بهما الكثير من الإعجاز وكم هائل من الجمال والبهاء والعراقة، وهذا ما جعلها تحتفل بعيد ميلادها فى منطقة يحبها كل عاشق للتاريخ والحياة.

ما رؤية سيدة أمريكا الأولى لدور المرأة والشباب فى تقدم المجتمعات؟

- هى بالأساس تعمل مدرسة وأستاذة، وهى صاحبة رؤية واضحة وعميقة وترى أن تعليم المرأة جزء رئيسى من تقدم المجتمعات، وتقول دائماً إن المرأة تشكل نصف المجتمع وإن لم تكن متعلمة فنصف المجتمع يكون جاهلاً ولا يمكن أن يتقدم، لذلك فهى تؤمن إيماناً كاملاً بهذا الأمر، وهى موجودة فى القاهرة لزيارة مؤسسات مدنية تُعنى بتمكين المرأة فى مجال التعليم ودعم المجتمع وأيضاً الإدارة والسياسة، وستطلع على تعاطى المجتمع المصرى مع عملية تمكين المرأة عن قرب.

كيف ترى جيل بايدن مصر؟

- «مصر أم الدنيا».. سبقها الرئيس جو بايدن عندما وصفها بنفس الجملة خلال مشاركته فى المؤتمر السابع والعشرين للأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) الذى انعقد بمدينة شرم الشيخ فى مصر، وهى لا تخرج عن السياق حينما تقول إن «مصر أم الدنيا» فكل العالم يقولها، وزيارتها للقاهرة تؤكد أهمية مصر بالنسبة للمنطقة ومستقبل منطقة الشرق الأوسط وتطور المجتمعات فيها.

الاستثمارات في التبادل الثقافي والتعليمي حركة متواصلة بين الولايات المتحدة ومصر

ما استثمارات أمريكا التى تهدف لدعم التعليم وزيادة الفرص الاقتصادية؟

- الاستثمارات الأمريكية فى التبادل الثقافى والتعليمى حركة متواصلة وقديمة بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر، وهناك بعثات جامعية وبعثات لتعليم اللغة العربية نشيطة جداً بين الجانبين، وبالنسبة للاستثمارات فالولايات المتحدة تقدم للمجتمع المدنى دعماً كبيراً من خلال المؤسسات الأمريكية، سواء كانت المؤسسات غير الحكومية أو الدعم الحكومى لمؤسسات المجتمع المدنى، لا سيما التى تُعنى بتمكين المرأة والتعليم، ومن المؤكد أن جيل بايدن ستقوم بتقديم المزيد من الدعم لهذه المؤسسات، وهذا سبب رئيسى من أسباب زيارة الدكتورة جيل بايدن.

زيارة الأزهر

جميل جداً أن تقوم جيل بايدن بزيارة الأزهر الشريف، وهو صرح دينى وتاريخى عظيم فى المنطقة ورمز إسلامى، وزيارتها للأزهر تؤكد على ثقافة الولايات المتحدة فى دعمها لكل الأديان واحترامها للدين الإسلامى، ونحن نعرف أن جيل بايدن أقامت حفلاً كبيراً فى البيت الأبيض احتفالاً بعيد الفطر، وحفل احتفاء بقدوم شهر رمضان، وتؤكد على احترام الولايات المتحدة، حكومة وشعباً، للدين الإسلامى، وهى تقوم بالزيارة لتأكيد احترام واشنطن لهذا الدين وصرحه العظيم الأزهر.